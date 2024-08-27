Ставший мэром Тунхи россиянин заявил о долгах города в 93 млрд песо
Ставший мэром колумбийской Тунхи россиянин заявил о больших долгах города
Колумбия, 27 августа, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Победивший на выборах мэра колумбийского города Тунхи россиянин Михаил Краснов рассказал, что унаследовал от предыдущего руководителя долги на сумму 93 млрд песо (около 2,1 млрд рублей).
«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 млрд песо, которые нам придётся отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27. То есть большая нагрузка на бюджет», — уточнил он в интервью «РИА Новости».
По словам политика, после избрания он также столкнулся с «раздутым» административным аппаратом. В 2024 году мэр боялся, что у него не хватит денег на выплату зарплат людям. В настоящее время администрация смогла «перетрясти бюджет».
Уроженец Саратова более 10 лет проживает в Колумбии. Краснов имеет гражданство страны. По результатам голосования в октябре 2023 года россиянин обошёл представителей традиционных партий. До этого мужчина преподавал экономику в местном университете.
Как сообщало ИА Регнум, обладатель колумбийского и российского гражданства Михаил Краснов получил в России экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году он продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта. В 2008 году россиянин приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но не смог расстаться с полюбившейся страной.