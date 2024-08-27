Колумбия, 27 августа, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Победивший на выборах мэра колумбийского города Тунхи россиянин Михаил Краснов рассказал, что унаследовал от предыдущего руководителя долги на сумму 93 млрд песо (около 2,1 млрд рублей).

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Краснов

«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 млрд песо, которые нам придётся отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27. То есть большая нагрузка на бюджет», — уточнил он в интервью «РИА Новости».

По словам политика, после избрания он также столкнулся с «раздутым» административным аппаратом. В 2024 году мэр боялся, что у него не хватит денег на выплату зарплат людям. В настоящее время администрация смогла «перетрясти бюджет».

Уроженец Саратова более 10 лет проживает в Колумбии. Краснов имеет гражданство страны. По результатам голосования в октябре 2023 года россиянин обошёл представителей традиционных партий. До этого мужчина преподавал экономику в местном университете.

Как сообщало ИА Регнум, обладатель колумбийского и российского гражданства Михаил Краснов получил в России экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году он продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта. В 2008 году россиянин приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но не смог расстаться с полюбившейся страной.