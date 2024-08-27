Анталья, Турция, 27 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Две россиянки, которым был запрещён выезд из Турции в связи с инцидентом в аэропорту Антальи, вылетели в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба генконсульства России в Анталье.

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua

«По итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороной, с учетом гуманитарных обстоятельств был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны», — отметили представители ведомства, добавив, что 27 августа девушки благополучно вылетели в Россию.

Помимо этого, генконсульство посоветовало гражданам России ответственно планировать свои поездки за границу, а также помнить, что там они должны соблюдать законы и нормы страны пребывания.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля суд в Турции квалифицировал действия туристок во время стычки со службой безопасности как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. В связи с этим суд запретил им выезд из страны на время судебного разбирательства. В генконсульстве отметили, что российские дипломаты находятся в контакте с туристками и их близкими. Они отслеживают вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по этому делу.