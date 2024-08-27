Казань, 27 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила возросло до 59, сообщили 27 августа в министерстве здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщали о регистрации 15 случаев лихорадки Западного Нила в регионе.

«За период с 21 июля 2024 года зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 [человек] были госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время в республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится 13 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили, что в РФ более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц. Главным источником этого возбудителя являются птицы.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила является боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности и судороги.