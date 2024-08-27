Мурино, Ленинградская область, 27 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Семимесячный младенец два дня пролежал возле умершей матери в городе Мурино Ленинградской области. Его нашёл отец, вернувшийся с заработков, сообщает 27 августа РЕН ТВ.

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Работающий вахтами мужчина вернулся в квартиру на улице Авиаторов Балтики 25 августа. До этого он два дня не мог дозвониться до жены и забеспокоился. Мёртвая женщина лежала на полу, рядом находился мальчик, выбравшийся из кроватки.

«Ребёнок выжил, но простудился. Его доставили в детскую больницу с диагнозом ОРВИ», — рассказал источник.

По оценкам врачей, ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.

У женщины была сердечная недостаточность, проблемы с сердцем проявились ещё во время беременности. Предположительно, смерть наступила в результате сердечного приступа, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в Екатеринбурге двоих детей обнаружили возле мёртвых родителей. Двухлетний мальчик и трёхмесячная девочка провели рядом с телами несколько дней, они были истощены и обезвожены. Спасли их благодаря соседям, забившим тревогу.