Екатеринбург, 16 марта, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Детей, обнаруженных 15 марта в квартире с телами родителей в Екатеринбурге в доме по улице Таганской, выходили врачи городской клинической больнице №11. Их состояние стабильное. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

Pixabay.com Младенец

Отмечается, что мальчик двух лет и трёхмесячная девочка поступили в больницу с сильным обезвоживанием и истощением.

По информации полиции, дети находились с умершими родителями в квартире на 16 этаже три дня. Соседи ещё 12 марта слышали за дверьми детский плач. Тревогу забили 15 марта, когда в квартиру нижнего этажа с потолка просочилась вода.

Предполагается, что ребёнок хотел попить воды, душевая лейка упала на пол.

Выяснилось, что семья снимала квартиру. Дверь вскрыл сосед, уже потом приехали все службы.

По информации одного из СМИ, смерть родителей наступила от передозировки наркотиками.

Детей, оставшихся сиротами, готовы забрать родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, два ребёнка были обнаружены около тел мёртвых родителей в квартире Екатеринбурга.