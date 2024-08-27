Тюмень, 27 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Тюмени при пожаре в многоквартирном доме погибли двое детей и 18-летний парень, сообщает МЧС.

ГУ МЧС России по Тюменской области

«На улице 50 лет ВЛКСМ очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. В квартире на четвёртом этаже сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни трёх человек: 18-летнего парня, девятилетних братьев», — говорится в Telegram-канале МЧС.

В ведомстве отметили, что по прибытии на место пожара спасатели МЧС пытались реанимировать их, однако вскоре их смерть констатировали прибывшие врачи.

Спасателям удалось вывести из задымлённого подъезда двоих жильцов.

«Возгорание на 2 квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства», — уточняется в сообщении МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Волгограде. Причиной пожара стали загоревшиеся вещи. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трёх и пяти лет. Мать детей доставили в больницу с ожогами. К ликвидации пожара привлекали 19 специалистов и шесть единиц техники.

По факту гибели детей в результате пожара возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).