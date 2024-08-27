Москва, 27 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В Москве главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Театр «Эрмитаж»

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался Евгений Максович Добровинский. Каллиграф, дизайнер, педагог, главный художник театра «Эрмитаж», — говорится на сайте театра.

В театре отметили, что Добровинский лично создал афиши почти ко всем спектаклям. В последние дни своей жизни Добровинский трудился над афишей к новому спектаклю Михаила Левитина «Весёлая женщина» и постоянно посещал репетиции, подчеркнули в театре.

«Он мой человек. Он наш человек. Без него будет трудно», — приводит слова Левитина театр.

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. В 1974 году окончил Московский полиграфический институт. В театре он работал с 1980-х годов. Добровинский был членом Союза дизайнеров и Союза художников России.