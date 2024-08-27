Киев, 27 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Известия/ Тарас Петренко

«Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП», — цитирует его RT.

По его словам, с 2022 года Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. На сегодняшний день в стране менее 8 млн официальных рабочих мест, тогда как необходимо более чем 10 млн официально трудоустроенных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

14 августа Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ограниченный дефолт» (RD).

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Киев будет вынужден просить Запад об увеличении финансовой поддержки после понижения кредитного рейтинга Украины