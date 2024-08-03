Во Франции рассказали о последствиях понижения кредитного рейтинга Украины
Филиппо: Украина попросит дать больше денег после понижения кредитного рейтинга
Париж, 3 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Киев будет вынужден просить Запад об увеличении финансовой поддержки после понижения кредитного рейтинга Украины. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Нас попросят заплатить ещё больше. Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для «мира» <…> Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов», — пишет Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).
Как отмечает политик, понижение кредитного рейтинга Украины может стать одним из поводов прекратить финансовую помощь киевскому режиму и начать переговоры с Москвой.
Перед этим международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».
Как передавало ИА Регнум, в конце июня финансовая помощь бюджету Украины от других государств достигла минимального размера с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.
Как следует из расчётов на основе данных украинского минфина за первые шесть месяцев 2024 года, среднемесячные иностранные поступления в бюджет страны составили порядка 1,9 млрд евро, а в мае поступлений из-за рубежа не было.
Уточняется, что в 2022 году бюджет Украины пополняли в среднем на 2,9 млрд евро ежемесячно 17 стран и Евросоюз. Больше всего денег Киеву предоставили США (11,4 млрд евро), Евросоюз (7,6 млрд евро) и Канада (1,8 млрд евро).
Госбюджет Украины на 2024 год приняли с дефицитом более $43 млрд. По словам главы комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксоланы Пидласы, доходов бюджета не будет хватать на гуманитарные вопросы, в том числе на содержание больниц. Она уточнила, что это будет стоить жизни украинцам, если не будут получены средства на необходимые расходы.