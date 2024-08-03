Париж, 3 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Киев будет вынужден просить Запад об увеличении финансовой поддержки после понижения кредитного рейтинга Украины. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Александр Демьянчук/РИА Новости

«Нас попросят заплатить ещё больше. Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для «мира» <…> Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов», — пишет Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

Как отмечает политик, понижение кредитного рейтинга Украины может стать одним из поводов прекратить финансовую помощь киевскому режиму и начать переговоры с Москвой.

Перед этим международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

Как передавало ИА Регнум, в конце июня финансовая помощь бюджету Украины от других государств достигла минимального размера с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

Как следует из расчётов на основе данных украинского минфина за первые шесть месяцев 2024 года, среднемесячные иностранные поступления в бюджет страны составили порядка 1,9 млрд евро, а в мае поступлений из-за рубежа не было.

Уточняется, что в 2022 году бюджет Украины пополняли в среднем на 2,9 млрд евро ежемесячно 17 стран и Евросоюз. Больше всего денег Киеву предоставили США (11,4 млрд евро), Евросоюз (7,6 млрд евро) и Канада (1,8 млрд евро).

Госбюджет Украины на 2024 год приняли с дефицитом более $43 млрд. По словам главы комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксоланы Пидласы, доходов бюджета не будет хватать на гуманитарные вопросы, в том числе на содержание больниц. Она уточнила, что это будет стоить жизни украинцам, если не будут получены средства на необходимые расходы.