Тамбов, 24 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Тамбовский районный суд обратил активы бизнесмена Юрия Шефлера в доход России, сообщила 24 июля пресс-служба объединённых судов региона.

ТАСС

«Суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям о признании их экстремистскими объединениями», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в доход России обратят активы предпринимателя на территории страны.

Как передавало ИА Регнум, Генпрокуратура установила объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской. В него вошли подконтрольные Шефлеру люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group — и сам олигарх.

По данным прокуратуры, Шефлер поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, вёл активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании финансировали украинский фонд, направляющий средства на нужды ВСУ.

Бизнесмен покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить его Союзплодоимпорт права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной.