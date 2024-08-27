Москва, 27 августа, 2024, 09:31 — ИА Регнум. США с 2022 года транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга 27 августа.

TASS /Zhong Min/Utuku/Ropi via ZUMA Press

«За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии», — приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

С помощью подконтрольных организаций, пояснил он, США активно задействовали Молдавию и Румынию в логистических схемах перевозки биоматериалов. Это позволяет говорить о запуске крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в Соединённые Штаты, добавил представитель Минобороны.

Он также заявил, что логистические компании, сопровождающие биологические грузы, подконтрольны в том числе президенту Молдавии Майе Санду. Действуя через дочерние структуры своих поставщиков, военные власти США отводят подозрения от правительственных органов и американской военно-биологической программы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Кириллов заявил, что США на территории Украины работали с компонентами биологического оружия, исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Подтверждающие это документы Россия получила в ходе проведения спецоперации.