Россия и западные страны запросили заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по поставкам оружия на Украину. Речь идёт о двух разных заявках. Западники поднимут «украинский сюжет» 28 августа в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве). Российская же сторона «в долгу не осталась», запросив заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 августа, сообщил в Telegram-канале 27 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Таким известием ознаменован новый, 915-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Дипломат обратил внимание общественности на то, как курская авантюра режима Зеленского «попригасила западный запал», и анонсировал обсуждение в ходе заседания СБ и других неудобных для Запада аспектов «украинского кризиса и внутриукраинского гниения».

Тем временем Минобороны опубликовало видеокадры с рассказами о том, как военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населённый пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11.

Стрелок-сапёр Игорь рассказал, что рядом с колонией находилось жилое трёхэтажное здание с несколькими мирными жителями, включая детей.

«Было решено выводить мирных жителей любыми способами. Потому, что уже подъезжали танки. Реально один танк работал по этому знанию, он его разбирал, как «Лего» — по кирпичику», — вспоминает боец.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911633" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрелок-сапёр Игорь рассказал, как отражали прорыв ВСУ у села Малая Локня в Курской области

Подробности — в трансляции ИА Регнум.