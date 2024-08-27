Берлин, 27 августа, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Немецкие власти должны принять все возможные меры для высылки из страны тех, кто не имеет права находиться в Германии. Об этом 26 августа заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в город Золинген, где три человека погибли на фестивале при нападении неизвестного с ножом.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

«В недавних законах, принятых бундестагом и бундесратом и поддержанных федеральным правительством, мы значительно расширили возможности таких выдворений», — пояснил Шольц, добавив, что в этом году количество депортаций увеличилось на 30%, а по сравнению с 2021 годом — на две трети.

По заверениям канцлера, он очень «разгневан случившимся в Золингене ужасным преступлением». Подозреваемому в нападении скоро предъявят обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, нападавший с ножом на посетителей фестиваля оказался 26-летним гражданином Сирии. Мужчина, прибывший в Германию в 2022 году в качестве беженца, не попадал в поле зрения правоохранителей по поводу связи с экстремистами.

25 августа стало известно, что подозреваемый в нападении в Золингене сам сдался полиции. По словам мужчины, который пришёл к правоохранителям в крови, он всё это время скрывался в одном из дворов.

Группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) 24 августа взяла на себя ответственность за нападение в Золингене. По словам её представителей, оно было совершено якобы «в отместку» за мусульман в Палестине и по всему миру.