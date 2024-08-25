Берлин, 25 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля в немецком городе Золингене, в результате которого погибли три человека, оказался 26-летним гражданином Сирии. Об этом 25 августа сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщается, что речь идёт о 26-летнем сирийце», — говорится в сообщении.

По информации издания Bild, до этого мужчина, прибывший в Германию в 2022 году в качестве беженца, не попадал в поле зрения правоохранителей по поводу связи с экстремистами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа стало известно, что подозреваемый в нападении в Золингене сам сдался полиции. По словам мужчины, который пришёл к правоохранителям в крови, он всё это время скрывался в одном из дворов.

Вечером 23 августа вооружённый ножом мужчина напал на посетителей «Фестиваля многообразия», приуроченного к 650-летию Золингена. В результате этого погибли как минимум три человека. Ещё не менее восьми человек пострадали, причём пятеро — серьёзно.

Полиция провела обыск в центре для беженцев после теракта в Золингене. К поискам преступника привлекли кинолога с собакой, которая привела следователей от места, где нашли нож, к приюту для беженцев на Вупперштрассе, после чего спецподраздение полиции взяло это здание штурмом.

Группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация деятельность которой запрещена в РФ) вечером 24 августа взяла на себя ответственность за нападение в Золингене. По словам её представителей, оно было совершено якобы «в отместку» за мусульман в Палестине и по всему миру.