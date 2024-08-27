Минск, 27 августа, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Киев не присылал Минску официальных просьб отвести войска от украинско-белорусской границы. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

«Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение в Сети», — опроверг все утверждения Глаз, добавив, что все вопросы надо задавать украинскому дипломатическому ведомству.

Представитель белорусского МИД считает, что Украина, запустив беспилотники через территорию Белоруссии, удивляется мерам безопасности на границе.

По словам Глаза, «всё логично». А вот провокации на границе с украинской стороны, дислокация группировки войск более 100 тыс. человек, заброска в Белоруссию террористов, тотальное минирование приграничной территории и многое другое со стороны ВСУ не укладывается в классическую логику.

«Какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Присутствует некая хитрая игра, рассчитанная на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре — не перехитрить самих себя», — сказал Анатолий Глаз.

Как сообщало ИА Регнум, Украина призывает Белоруссию во избежание «трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальнобойность имеющихся у Минска средств поражения. Об этом говорилось в заявлении, опубликованном 25 августа на официальном сайте МИД Украины.

Ссылаясь на данные украинской разведки, дипломаты заявили, что в Гомельской области, вблизи северных границ Украины, якобы сосредоточивается значительное количество личного состава, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня и другой техники Вооружённых сил Белоруссии.

В конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко информировал, что на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. Он подчеркнул, что Киев стянул в Житомирскую область большое количество личного состава, вблизи границы фиксировалась возросшая активность украинских беспилотников.