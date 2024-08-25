Киев, 25 августа, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Украина призывает Белоруссию во избежание «трагических ошибок» отвести белорусские войска от границы на расстояние, превышающее дальнобойность имеющихся у Минска средств поражения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 августа на официальном сайте украинского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

Ведомство, ссылаясь на некие данные украинской разведки, заявило о том, что в Гомельской области, вблизи северных границ Украины, якобы сосредоточивается значительное количество личного состава, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня и другой техники Вооружённых сил Белоруссии.

«Проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создаёт угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. Он подчеркнул, что Киев стянул в Житомирскую область большое количество личного состава, вблизи границы фиксировалась возросшая активность украинских беспилотников.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на южной границе. В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что ведомство приступило к отводу войск, размещённых на границе с Украиной, в места их постоянной дислокации.

18 августа Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.