Волгоград, 26 августа, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Семьям погибших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при взятии заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Губернатор провёл заседание оперативного штаба, в рамках которого обозначил задачи по материальной поддержке семьям погибших сотрудников волгоградской колонии. Также Бочаров обсудил вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим от действий преступников.

«Прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей», — сказал глава Волгоградской области.

Он также сказал, что на данный момент продолжается лечение пострадавших в местных больницах.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН и четверо заключённых.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). В колонии работает оперативно-следственная группа, ведутся допросы, следствие устанавливает возможных сообщников преступников, а также их круг общения на свободе.