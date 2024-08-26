Москва, 26 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» появилась программа для семей участников спецоперации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 27 по 30 августа дети и взрослые могут принять участие в творческих мастер-классах, которые будут проходить на Тверском бульваре в Москве.

Так, во вторник, 27 августа, с 14:00 до 15:00 состоятся спортивные игры. В ходе них можно будет поиграть в бадминтон, настольный теннис, петанк, фрисби, а также городки и баскетбол. Помимо этого, для членов семей участников спецоперации откроется арт-студия под открытым небом. В 15:00 там заработает архитектурный цех, где наставники проведут мастер-класс. Ежедневно в 16:00 там будет проходить дегустация чая.

В среду, 28 августа, для гостей организуют настольные игры и познавательные викторины. 29 августа посетители смогут принять участие в классических и современных танцах. В пятницу состоятся гонки на радиоуправляемых болидах.

Помимо этого, все желающие смогут поддержать участников спецоперации на площадках электронных проектов города в рамках мероприятия. Москвичам и гостям столицы предложат отправить письма участникам спецоперации. Их будут принимать в почтовых корзинах в «Филях», «Кузьминках», «Измайловском», а также в музее-заповеднике «Коломенское», усадьбе Воронцово и многих других парках.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны России. В нём участники спецоперации смогут получать социальные, административные и финансовые услуги.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что жители регионов РФ смогут оказывать поддержку бойцам СВО через «Госуслуги». При помощи портала возможно получать информацию о мобилизованных, а также оказывать дополнительные меры поддержки участникам спецоперации и их близким.