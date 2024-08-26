Омск, 26 августа, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Возгорание на Омском НПЗ оперативно локализовали. Предприятие работает в штатном режиме, сообщают в пресс-службе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омский НПЗ

Как отмечают на предприятии, возгорание оборудования было зафиксировано автоматической системой безопасности. К его локализации оперативно привлекли пожарные службы.

«Возгорание не повлияет на производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — сообщают на заводе.