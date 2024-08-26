Омск, 26 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. По уточнённым данным, после пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе госпитализированы семь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщил 26 августа глава региона Виталий Хоценко.

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Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи, написал Хоценко в своём Telegram-канале.

«С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор.

Пожарные команды продолжают работу на НПЗ, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём 26 августа местные жители опубликовали в социальных сетях кадры горящего здания Омского нефтеперерабатывающего завода, отметив, что сразу в нескольких районах города был слышен звук взрыва.

По предварительным данным оперативных служб, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Хоценко сообщал, что на заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Также губернатор Омской области информировал, что ситуация на объекте находится под контролем, а причины инцидента уточняются.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.