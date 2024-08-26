Москва, 26 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В Москве специалисты завершили гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бирюков проинформировал, что к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч многоквартирных домов.

«В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объёме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено», — рассказал он.

По его словам, с 26 по 31 августа в Москве будут проводить температурные испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. В ходе них металлические стенки конструкций будут нагревать, а затем дадут им остыть. Таким образом специалисты выявят потенциально ненадёжные участки и проверят готовность трубопроводов к повышенной нагрузке на оборудование в пики зимних холодов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что основные мероприятия по подготовке жилого фонда и городских объектов Москвы к отопительному сезону завершатся до 25 августа. По его словам, особое внимание в этом вопросе уделят жилым домам, детским садам, школам, больницам, а также поликлиникам.