Москва, 16 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Основные мероприятия по подготовке жилого фонда и городских объектов Москвы к отопительному сезону завершат до 25 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам Собянина, специалисты проведут все необходимые проверки и регламентные работы на 13 ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию, 24 насосно-перекачивающих станциях, более чем 22 тыс. тепловых пунктах, а также на малых котельных, газораспределительных пунктах и тепловых станциях.

«Уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива», — написал мэр Москвы в своём Telegram-канале.

Собянин добавил, что особое внимание в этом вопросе уделятся жилым домам, детским садам и школам, больницам и поликлиникам. Он также сказал, что в этом году в многоквартирных домах будет завершена замена систем отопления. Все работы будут выполнены в рамках капитального ремонта жилфонда.

11 июля ИА Регнум передавало, что специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов в Москве.