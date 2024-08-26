Энгельс, Саратовская область, 26 августа, 2024, 16:48 — ИА Регнум. После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе Саратовской области повреждены 17 квартир, сообщил 26 августа исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев.

Администрация Саратовской области

«На сегодняшний час получили подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проёмов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое», — сказал он на видео, опубликованном администрацией района в Telegram-канале.

По его словам, были даны все команды, заказаны стеклопакеты и окна, во вторник, 27 августа, стоит задача восстановить квартиры.

«Что касается допуска в жилые помещения, допуск разрешён, все жильцы могут пользоваться своими квартирами», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром 26 августа. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека, в тяжёлом состоянии госпитализирована женщина.

В общей сложности российские военные за ночь перехватили 20 БПЛА над семью регионами. Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.