Москва, 26 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. VK подняла самый большой флаг России над Уральскими горами и установила сразу два рекорда страны, рассказали в пресс-службе компании.

ВКонтакте

Триколор развернули на аэростате, пролетевшем над Уральскими горами в честь Дня российского флага.

ВКонтакте

Аэростат поднял государственный символ площадью 200 кв. м на высоту 3000 м. Это побило сразу два российских рекорда — как по площади флага, поднятого одним аэростатом, так и по наибольшей высоте над уровнем моря, на которой он оказался.

День Государственного флага отмечали в России 22 августа. Как писало ИА Регнум, российские студенты воздвигли самый большой флаг России в игре Minecraft. Это достижение попало в Книгу рекордов. Учащиеся создали сооружение всего за пять минут.