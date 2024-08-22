Москва, 22 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Студенты воздвигли самый большой флаг России в игре Minecraft. Это достижение занесено в российскую Книгу рекордов.

Кадр из видео

Учащиеся создали сооружение всего за пять минут. Во время процесса присутствовал приглашённый представитель Книги рекордов России, который следил за строительством. Он зафиксировал рекорд и вручил сертификат и медали.

«Это беспрецедентный случай: мало того, что это первый зафиксированный рекорд по созданию самого большого флага России, но и первый рекорд, официально зафиксированный в Книге рекордов России по видеоиграм», — сообщил декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Роман Алымов.

По его словам, студенты реализуют проекты, за которыми интересно следить не только сообществу геймеров, но и тем, кто находится далеко за его пределами.

Minecraft — популярная инди-игра, в которой можно исследовать открытый мир, строить здания, сражаться и находить ресурсы. Проект вышел в 2011 году.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Он отметил, что страна чествует флаг, который наряду с гимном и гербом является одним из основных символов государства.

День Государственного флага России установлен в 1994 году указом экс-президента Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа.