Москва, 26 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

пресс-служба ДИПП

По его словам, программа реализуется в соответствии с постановлением мэра столицы для решения вопроса дефицита новых рабочих мест на отдалённых от центра столицы территориях.

«Например, в ТиНАО в обмен на льготу от города девелоперы (застройщики) за счёт собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики», — отметил он.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что новые объекты городской инфраструктуры будут созданы в Коммунарке и Краснопахорском районе ТиНАО. Суммарно в рамках программы построят 17 офисно-деловых центров. Там будет создано около 33 тысяч рабочих мест, благодаря чему около 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице появится не менее 675 тысяч рабочих мест в ходе реализации программы комплексного развития территорий. При этом общее количество проектов вырастет с 188 до 228.