Москва, 8 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Порядка 675 тысяч рабочих мест создадут в столице благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Общее количество проектов вырастет со 188 до 228. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Александр Сухов/РИА Новости

На данный момент в столице реорганизуют участки общей площадью около 2,7 тыс. га. Среди них есть как бывшие промзоны, так и территории, признанные неэффективно используемыми. На них построят более 22 млн кв. м недвижимости.

По проектам появятся высокотехнологичные производственные комплексы, общественно-деловые и социальные объекты. Детские сады, школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные центры вошли в каждый проект.

Редевелопмент позволит создать для горожан не менее 675 тыс. рабочих мест, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По проектам будут возводить современные городские кварталы, в которых в вместе с общественно-деловыми и промышленными объектами появится современное жилые дома.

В рамках проектов комплексного развития территорий запланировали возведение более 23 млн кв. м жилья. Кроме строительства новых объектов участки приведут в порядок и озеленят, подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В общей сложности по проектам КРТ, которые уже в производстве, около 5,2 млн кв. м недвижимости отведут для переселения жителей по программе реновации и других нужд.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа правительство Москвы заключило соглашение со «Сбербанком» о взаимодействии и сотрудничестве в рамках программы комплексного развития территорий. Документ подписали на Московском урбанистическом форуме.

Соглашение между Москвой и «Сбербанком» предусматривает совместную работу для повышения доступности кредитования и развитие инструментов финансирования. Также документ призван повысить информированность о программе и доступных инструментах для инвесторов.