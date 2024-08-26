Прага, 26 августа, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Принципиальный перелом в украинском конфликте маловероятен в настоящее время. Об этом заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала 26 августа в ходе ежегодного совещания послов и руководителей чешских дипломатических миссий.

ИА Регнум

Он назвал «определённым символическим изменением» вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Вместе с тем, отметил Фиала, не ожидается какого-то «выразительного изменения» обстановки на поле боя.

«Принципиального перелома в конфликте сейчас мы ожидать не можем», — цитирует чешского премьера агентство ČTK.

Фиала напомнил, что Чехия оказывает помощь киевскому режиму. В частности, по инициативе Праги на средства западных государств в третьих странах закупаются крупнокалиберные снаряды. Каждый месяц ВСУ получают десятки тысяч таких боеприпасов.

Кроме того, с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Чехия направила Киеву 2 млн крупнокалиберных снарядов и 22 млн единиц боеприпасов среднего калибра, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент Чехии Пётр Павел заявил в недавнем интервью, что Россия может годами вести спецоперацию на Украине, поэтому нужно склонить Москву и Киев к политическому урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил 12 августа, указав на атаку ВСУ на Курскую область, что не о чем переговариваться с теми, кто обстреливает мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и ядерные энергетические объекты. Он подчеркнул, что киевский режим таким образом отказался от предложений по мирному урегулированию конфликта.