Лондон, 26 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон скончался на 77-м году жизни, сообщила Би-би-си со ссылкой на заявление семьи Эрикссона.

Global Look Press/Maurizio Borsari/AFLO

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

«После продолжительной болезни Свен-Ёран Эрикссон скончался утром дома в окружении семьи. Родные просят с уважением отнестись к их желанию побыть наедине со своей скорбью и не связываться с ними», — сказано в заявлении.

В январе 2024 года Эрикссон рассказал, что его болезнь находится в терминальной стадии и жить ему осталось «не больше года». В августе тренер обратился со специальным посланием к своим коллегам, футболистам и болельщикам.

Эрикссон родился в 1948 году в шведском городе Сунне. Его игровая карьера продолжалась с 1966 по 1975 год.

В качестве тренера Эрикссон работал, в частности, в шведском «Гётеборге» (1979–1982), португальской «Бенфике» (1982–1984, 1989–1992), итальянских клубах «Рома», «Фиорентина», «Сампдория» и «Лацио» (1984–1989, 1992–2000). Также он возглавлял сборную Англии (2001–2006) и ряд других национальных и клубных команд.

Эрикссон — чемпион Швеции, двукратный обладатель Кубка страны и обладатель Кубка УЕФА (в качестве тренера «Гётеборга»), трёхкратный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Португалии (в составе «Бенфики»), четырёхкратный обладатель Кубка Италии (в составе «Ромы», «Сампдории» и дважды — «Лацио»), чемпион Италии, двукратный обладатель Суперкубка этой страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА (в качестве главного тренера «Лацио»).