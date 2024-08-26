Саратов, 26 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Жительница одной из квартир жилого комплекса «Волга Скай» в Саратове уехала в роддом, избежав атаки украинского беспилотника, сообщил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Савина/ТАСС

Известно, что у женщины, проживающей в одной из студий 38-этажного дома, в ночное время начались схватки. Примерно в шесть часов утра в её дом врезался украинский беспилотник.

«С ребёнком молодой мамочке придется вернуться в полуразрушенную квартиру», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром 26 августа. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека.

В общей сложности российские военные за ночь перехватили 20 БПЛА над семью регионами. Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.