Москва, 26 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В России с начала года количество вакансий в сфере дизайна выросло на 19%, пишет ««Газета.Ru»со ссылкой на исследование DNA Team и HeadHunter.

Донат Сорокин/ТАСС

По данным исследования, больше половины опубликованных вакансий пришлось на должность продуктового дизайнера — 54%. Эта же вакансия оказалась самой высокооплачиваемой в сфере дизайна — 150 тыс. рублей.

Также спросом пользуются дизайнеры интерьеров (39%), графические дизайнеры (27%), дизайнеры интерфейсов (24%) и UX/UI-дизайнеры (17%). В это же время снизился спрос на дизайнеров печатной продукции и 3D-дизайнеров на 8% и 3%.

Согласно исследованию, на втором месте по уровню зарплаты оказались UX/UI-дизайнеры. Они получают около 110 тыс. рублей в месяц, на третьем месте арт-директоры, дизайнеры интерфейсов и игровые дизайнеры — 100 тыс. рублей.

Больше всего с начала года зарплаты выросли у дизайнеров полиграфии — с 45 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Однако эта должность все ещё является одной из самых низкооплачиваемых в сфере дизайна.

По данным DNA Team и HeadHunter, больше всего резюме на одну вакансию приходится у дизайнеров игр — 10,4, меньше всего — у дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров — 0,3 и 0,7.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в феврале 2024 года, когда показатель опустился до 2,8%.