Москва, 26 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Родственники Юлии Вавиловой, сопровождавшей основателя Telegram Павла Дурова в Париже, потеряли с ней связь после задержания бизнесмена. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание Baza.

julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Юлия Вавилова

Предположительно, 24-летняя блогер и криптокоуч находилась вместе с Дуровым на борту частного джета, который 24 августа прибыл в Париж из Баку.

С 25 августа девушка не появляется в Сети и, по словам её родственников, не выходит на связь. Два дня назад Юлия говорила по телефону с матерью, но позже женщина не смогла до неё дозвониться.

Отец девушки рассказал, что последний раз общался с ней 2 августа. Он поздравил дочь с днём рождения, а она сообщила, что собирается во Францию.

Недавно Дуров и Вавилова вместе появились с дубайском фитнес-клубе Seven, отмечает издание. В российском посольстве заявили, что не располагают информацией о других пассажирах частного джета, доставившего Дурова в Париж.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже. Его обвиняют в нежелании сотрудничать с правительством страны. Согласно законам Франции, основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.