Киев, 26 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 26 августа нанесли массированный удар по объектам Украины. О прилётах во множестве украинских городов сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что прилёты были зафиксированы в Киевской, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой областях, а также в пригороде Киева и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Минобороны России на данный момент не комментировало сообщения о массированных ударах по военным и энергообъектам Украины.

По утверждению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, удары были зафиксированы в 14 регионах Украины и в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате удара в Полтаве был поражён пункт распределения подразделений ВСУ для ротаций.

Кроме того, по данным подпольщика, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.

Также, по информации Лебедева, в Ивано-Франковске в результате удара были поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).