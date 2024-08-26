Волгоград, 26 августа, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области жилой дом и два нежилых строения получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет», — сказал Бочаров.

Губернатор также добавил, что на данный момент на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России в общей сложности 20 БПЛА.

Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.