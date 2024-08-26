Саратов, 26 августа, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратовскую область, сообщили 26 августа в пресс-службе минздрава региона.

Дмитрий Черненков/ТАСС

«Одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — приводят «Известия» сообщение ведомства.

Ранее о пострадавших сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он уточнил, что женщина получила серьёзные ранения в результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове.

Кроме того, в городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В общей сложности российские военные за ночь перехватили 20 БПЛА над семью регионами.