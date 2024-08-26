Новосибирск, 26 августа, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Новосибирской области. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 26 августа около 00:25 по местному времени на 1445-м километре автотрассы «Иртыш». По предварительным данным, водитель — мужчина 1960 года рождения — двигался на автомобиле Toyota Carina по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны трассы К-17Р в направлении города Оби.

Водитель при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak под управлением мужчины 1971 года рождения. После столкновения Toyota съехала в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП от полученных травм погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина, личность которой устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства смертельной аварии уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что десять человек пострадали в результате ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Новосибирской области. Авария произошла в Черепановском районе области. На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров. Их госпитализировали.

Ночью 24 августа на юге Турции попал в ДТП автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализировали. Согласно полученной информации, автобус не смог вписаться в поворот и перевернулся.