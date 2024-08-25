Донецк, 25 августа, 2024, 23:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 417 сотрудников шахты «Шахтёрская-Глубокая» в ДНР стали участниками боевых действий с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам руководитель указанного предприятия Игорь Орлов в День шахтёра, который в 2024 году празднуется 25 августа.

Пресс-служба Минобороны РФ / AP

Он уточнил, что 45 работников, ушедших на службу, погибли. Глава шахты также отметил, что в составе Вооружённых сил РФ продолжает сражаться 271 сотрудник организации.

По словам Орлова, всем горнякам, которые участвуют в спецоперации, сохраняют их рабочие места до тех пор, пока они служат, и эти шахтёры продолжают получать стаж. Руководитель предприятия подчеркнул, что сотрудники продолжают уходить на военную службу и уже в конце лета несколько человек изъявили желание подписать контракт.

Кроме того, Орлов заявил, что коллектив шахты испытывает гордость за своих работников, совершающих подвиги. Он добавил, что горняки его предприятия успешно выполняют боевые задачи.

«Где мои ребята, там, как правило, всегда победа», — сказал глава шахты, слова которого приводит интернет-газета «Ридус».

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа на встрече с бойцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться в зону СВО.