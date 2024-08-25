Москва, 25 августа, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Вторник, 27 августа, станет самым жарким днём на предстоящей неделе в Москве. Дневная температура может подняться до плюс 31 °С. Об этом 25 августа сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Неделя начнётся с сохранения влияния антициклона, в центре которого окажется регион, и в условиях малооблачной и сухой погоды воздух прогреется в Москве до +28…+30°, и до +26…+31° ожидается по области», — указано в сообщении.

27 августа антициклон направится на восток. В Москве днём воздух прогреется до +29…+31 °С. В Подмосковье и в соседних областях температура достигнет +27…+32 °С, что на 8–9 °C выше климатической нормы.

В среду, 28 августа, произойдет смена антициклонов. Холодный атмосферный фронт принесёт с собой короткие локальные дожди. Дневная температура воздуха понизится незначительно — до +26…+28 °С в Москве и до +24…+29 °С в ближайших регионах.

29 августа температура воздуха в Москве и соседних регионах продолжит превышать климатическую норму и будет находиться в диапазоне +24…+29 °С. Ночью начнёт холодать. Столбики термометров будут опускаться до +9…+14 °C, а местами — до +5 °C.

В пятницу, 30 августа, погодные условия останутся прежними. А в субботу, 31 августа, станет чуть теплее.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября в Москве прогнозируется тёплая погода без осадков с температурой воздуха +21… +26 °С.