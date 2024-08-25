Нижний Новгород, 25 августа, 2024, 18:31 — ИА Регнум. На 79-м году жизни скончался актёр, народный артист России Леонид Ремнёв. Об этом сообщило нижегородское отделение Союза театральных деятелей в соцсети «ВКонтакте».

Нижегородское отделение СТД РФ | Дом актёра Леонид Ремнёв

Отмечается, что Ремнёв умер 24 августа. Во время спектакля «Васса» в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде ему стало плохо. Прибывшие медики не успели спасти мужчину.

В театре рассказали, что Ремнёв работал в Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности он сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара.

«Леонид Яковлевич пришел в ТЮЗ в первые годы работы главным режиссером Бориса Наравцевича. С 1972 года он успел создать множество удивительных образов и сыграть в спектаклях очень разных режиссёров», — говорится в сообщении.

Ремнёв был номинантом премии «Золотая маска» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода.