Самара, 25 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

ПФК «Крылья Советов»

На 57-й минуте счёт в матче открыл уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи.

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил чилийский защитник Томас Гальдамес, забивший на 71-й и 76-йминутах. Также отличился хавбек Франко Ороско на 90-й.

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды шесть очков после шести матчей. «Пари НН» располагается на 10-й строчке с шестью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 августа «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ со счётом 0:0. Санкт-петербургская команда с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Эраковича.