Одесса, Украина, 25 августа, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Трое вооружённых автоматами мобилизованных в ряды украинской армии заключённых сбежали из села в Одесской области Украины. Об этом 25 августа сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные группы в соцсетях.

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«Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключённых», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало фотографии сбежавших из Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуждённых.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа украинский военнопленный Алексей Янусов рассказал, что киевские власти обещают заключённым снять все обвинения, если те вступят в ряды ВСУ. Пленный, осуждённый весной 2024 года на пять лет за кражу велосипеда, уточнил, что представители ВСУ прибыли в колонию Мартусовка, в которой он отбывал наказание, и предложили подписать контракт сроком на год в обмен на снятие всех обвинений.

«Страна. ua» 30 июля написала, что третья часть мобилизованных в ряды украинской армии заключённых была осуждена за тяжкие преступления. По информации издания, на конец июля из колоний в подразделения ВСУ выехали 3823 человека.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, который позволяет мобилизовать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Согласно документу, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинских войск. При этом совершивших тяжкие преступления мобилизовать не должны.