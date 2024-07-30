Киев, 30 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Значительная часть мобилизованных в ряды украинской армии заключённых осуждена за тяжкие преступления. Об этом 30 июля написало издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в пенитенциарной службе Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум ВСУ Мобилизация Украина

«Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство», — уточнили авторы.

Отмечается, что на конец июля из колоний в подразделения ВСУ выехали 3823 человека.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосёловке Первой Донецкой Народной Республики российские бойцы впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», состоящего из бывших заключённых. Данное формирование относится к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, в его составе осуждённые граждане, амнистированные в рамках мобилизации. Их отправили контратаковать на данном участке фронта, однако все попытки оказались проваленными.

Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не подлежат осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.