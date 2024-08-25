Сумы, Украина, 25 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В городе Сумы прогремело несколько взрывов. Об этом 25 августа сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Сумах были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Министерство обороны России данные сообщения не комментировало. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа администрация Сумской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. При этом с вечера 24 августа в регионе была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ 24 августа сообщили о взрывах в Сумах. Перед этим на территории региона объявили воздушную тревогу, а местные власти заявили о работе сил украинской противовоздушной обороны.