Киев, 24 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Сумах на севере Украины 24 августа, сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед этим издание предупредило, что в Сумской области объявили воздушную тревогу.

«Руководитель Сумской МВА [Алексей] Дрозденко сообщил о работе ПВО», — добавили журналисты.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киеве, о чем написало издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Министерство обороны РФ данные сообщения не комментировало. Ведомство неоднократно отмечало, что российская армия наносит удары только по военным объектам или инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского ВПК.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа российская военная авиация в рамках отражения наступления ВСУ на Курскую область нанесла удары по украинским резервам, которые находились в Сумской области. За сутки самолёты поразили отряды и военную технику противника возле 15 населённых пунктов.

Согласно последним данным, ВСУ с 6 августа на курском направлении потеряли более 5,5 тыс. военных, 71 танк, а также сотни единиц другого вооружения. Российские бойцы не дают вражеским силам пробиться вглубь региона и вытесняют их с приграничной территории РФ.