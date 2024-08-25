Сумы, Украина, 25 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. В украинском городе Сумы на севере Украины поражены объекты инфраструктуры, заявили 24 августа в областной администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Утверждается, что по объектам инфраструктуры областного центра якобы был нанесён авиационно-ракетный удар.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили около 18:00 по местному времени (совпадает с мск).

Министерство обороны России на данный момент не сообщало о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли авиаудары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов Вооружённых сил Украины в районе 15 населённых пунктов в Сумской области.

До этого ведомство сообщало об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS украинских войск в районе Березнеговатого Николаевской области. Ракетным ударом «Искандера» российские военные также уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами, а также склад с боекомплектом.