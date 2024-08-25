Курск, 25 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался за свою жизнь и в слезах извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым задолго до начала спецоперации, когда он ещё являлся руководителем компании «Студия Квартал 95». Об этом 25 августа рассказал замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, ваш «Квартал 95». Это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов также добавил, что уверен в том, что глава киевского режима смотрит его сообщения о ситуации в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат», Зеленский в точности копировал его высказывания, когда делал заявления об операции украинских боевиков в регионе РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году Зеленский пытался через МВД Украины принести извинения Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче «Чисто News». На них главу Чечни показали во время молитвы, и они сопровождались шутками. Через некоторое время после этого Зеленский публично извинился перед Кадыровым.

В апреле 2019 года Зеленскому снова пришлось публично извиняться из-за Кадырова за кадры той передачи, на которых главу Чечни показали со слезами на глазах после молитвы. Глава киевского режима, который тогда уже занял свой нынешний пост, выступил с утверждением, что этот выпуск передачи делали без него, он его не вёл, а потому про фрагмент с Кадыровым в ней якобы не знал.