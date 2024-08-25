Москва, 25 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Мужчину, который, предварительно, выбросил женщину с ребёнком из окна дома на юго-востоке Москвы, задержали в квартире. Об этом 25 августа сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

РЕН ТВ

По словам очевидцев, между жителями квартиры произошёл громкий конфликт. Сначала из окна был выброшен ребёнок. После трагедии мужчина стал выкидывать из квартиры вещи, полураздетый высовывался из окна.

Когда к дому прибыли полиция и скорая, он затих, отмечалось в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа тела женщины и малолетнего мальчика обнаружили под окнами жилого дома на Красноказарменной улице. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.

На место инцидента прибыл Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.