Баку, 25 августа, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Азербайджанские власти объявили персонами нон грата всех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые отдали голоса за решение не ратифицировать полномочия делегации республики в этой организации. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Хочу напомнить, что все лица, голосовавшие за это решение, были объявлены персонами нон грата в нашей стране», — отмечается в нём.

Гаджизаде уточнил, что в случае, если указанные депутаты ПАСЕ захотят приехать в Азербайджан, им будет отказано во въезде в республику.

Как сообщало ИА Регнум, в январе делегация Азербайджана приостановила свою работу в ПАСЕ из-за споров о её полномочиях. Отмечалось, что Баку рассматривает инициативу по оспариванию полномочий азербайджанской делегации как часть кампании предвзятых групп в организации, которые злоупотребляют основными принципами в своих узких интересах.

Это заявление стало ответом на желание ПАСЕ отказать Азербайджану в признании полномочий (верительных грамот). В октябре 2023 года армянская делегация в ПАСЕ сообщила, что ассамблея приняла резолюцию о ситуации в Нагорном Карабахе, в которой осудила военные действия Азербайджана в регионе в сентябре 2023 года. Тогда армянская сторона отметила, что в случае невыполнения Баку своих обязательств у ассамблеи не будет выбора, кроме как оспорить его мандат на первой сессии в 2024 году.