Баку, 24 января, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за споров о её полномочиях. Об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном 24 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Предвзятые группы злоупотребляют основными принципами в своих узких интересах. Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана как часть этой грязной кампании», — привело цитату из него агентство Report.

Заявление стало ответом на намерение ПАСЕ отказать Азербайджану в признании полномочий (верительных грамот), что рассматривается делегацией как попытка вмешательства в азербайджанский избирательный процесс, как пример коварности, подрывающей работу республиканских демократических институтов.

«На фоне нетерпимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество и участие в организации на неопределённый срок», — сообщается в послании.

После этого делегация покинула заседание ПАСЕ в Страсбурге.

В октябре 2023 года армянская делегация в ПАСЕ сообщила, что ассамблея приняла резолюцию о ситуации в Нагорном Карабахе, согласно которой осуждались военные действия Азербайджана в регионе 19 сентября 2023 года. Тогда армянская сторона отметила, что в случае невыполнения Баку своих обязательств у ассамблеи не будет выбора, кроме как оспорить его мандат на первой сессии в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе минувшей осенью вновь произошло обострение, Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера».

При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии, и территория в итоге перешла под контроль Баку.

Армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года. Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян после всего подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.

До конца сентября с территории региона в Армению въехали свыше 100 тысяч армян, населявших НКР.