Гладков: после атаки ВСУ погибли 5 россиян и 12 пострадали — 913-й день СВО
Пятеро мирных жителей Белгородской области погибли и ещё 12 пострадали в результате террористического удара, нанесённого Вооруженными силами Украины (ВСУ) по посёлку Ракитное. Таким известием от губернатора региона Вячеслава Гладкова ознаменован новый, 913-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Глава Белгородчины уточнил, что среди пострадавших трое детей.
«12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно. Ещё два ребёнка с различными осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу», — пояснил Гладков.
В самом посёлке Ракитное повреждены десять частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Без газа временно остаются посёлок Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные нарушения в подаче электроснабжения.
Тем временем Минобороны показало кадры боевой работы расчётов орудий М-46 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчёты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам.
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