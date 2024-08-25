Пятеро мирных жителей Белгородской области погибли и ещё 12 пострадали в результате террористического удара, нанесённого Вооруженными силами Украины (ВСУ) по посёлку Ракитное. Таким известием от губернатора региона Вячеслава Гладкова ознаменован новый, 913-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Глава Белгородчины уточнил, что среди пострадавших трое детей.

«12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно. Ещё два ребёнка с различными осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу», — пояснил Гладков.

В самом посёлке Ракитное повреждены десять частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Без газа временно остаются посёлок Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные нарушения в подаче электроснабжения.

Тем временем Минобороны показало кадры боевой работы расчётов орудий М-46 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчёта орудия М-46 группировки войск «Север»

Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчёты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам.

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